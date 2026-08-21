В Кушнаренковском районе в аварии погиб подросток

21 августа около двух часов ночи в Кушнаренковском районе произошла авария, в которой погиб несовершеннолетний и были травмированы его сверстники, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

По предварительным данным, на втором км дороги Султанаево–Шарипово несовершеннолетний водитель Niva не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В салоне машины находились шестеро его знакомых подростков. Один пассажир погиб до приезда скорой помощи, еще троих несовершеннолетних госпитализировали с травмами.

Отмечается, что у водителя не было прав, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в том числе на предмет профилактики безнадзорности, отмечает пресс-служба надзорного ведомства.

Майя Иванова