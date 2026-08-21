Жительница Оренбурга осуждена на восемь лет за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении 52-летней жительницы Оренбурга. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности путем финансирования терроризма). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что в марте 2025 года подсудимая перевела деньги на банковский счет, который, по данным следствия, использовался для финансирования международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России.

Суд назначил виновной наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также в доход государства конфискованы мобильный телефон и денежные средства, использованные при совершении преступления.

Яна Вежлева