«Бакальское рудоуправление» официально должно ФНС 1,5 млрд рублей

Арбитражный суд Челябинской области включил в реестр требований кредиторов долг ООО «Бакальское рудоуправление» перед межрайонной ИФНС №4 по Республике Башкортостан. В рамках дела о банкротстве у предприятия не оплачено 1,5 млрд руб., указано в картотеке арбитражных дел.

В реестр требований кредиторов включены долги уже перед многими компаниями. Общая их сумма на данный момент составляет больше 2,1 млрд руб. Кроме того, в этом году Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» (Свердловская область) к организации с долгом 2,2 млрд руб. С мая 2026 года на «Бакальском рудоуправлении» действует процедура наблюдения. Двумя месяцами ранее предприятие самостоятельно подало в суд заявление о своей несостоятельности.

Виталина Ярховска