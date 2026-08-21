В Прикамье отражают атаку вражеских беспилотников

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает краевой минтербез. Режим беспилотной опасности был введен в регионе сегодня в 7:40. Аэропорт Большое Савино приостановил прием и выпуск воздушных судов.

В Перми работают сирены, в ряде районов были слышны громкие хлопки. «В целях безопасности — не приближайтесь к обломкам беспилотников, — напомнили в минтербезе. —Не снимайте и не выкладывайте в соцсети работу ПВО».