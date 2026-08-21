Челябинскому экс-полицейскому утвердили приговор за госизмену и диверсию

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор 43-летнему жителю Челябинской области, признанному виновным в госизмене и диверсии (ст. 275, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что в сентябре 2024 года южноуралец начал сотрудничать с сотрудником украинских спецслужб. Под его руководством житель Челябинской области обучился методам конспирации и изготовления самодельных зажигательных устройств. Действуя по заданию куратора, в сентябре и октябре того же года южноуралец совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.

Местного жителя задержали в марте 2025 года сотрудники УФСБ России по региону. Он приговорен к 18 годам лишения свободы, из которых первые четыре года — в тюрьме, оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима. Также фигуранта оштрафовали на 694 тыс. руб. и лишили звания «старший лейтенант полиции запаса».

Виталина Ярховска