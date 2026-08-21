Дома Екатеринбурга на 89% готовы к отопительному сезону

В Екатеринбурге подготовка объектов жилищного фонда к отопительному сезону завершена на 89%, социальной сферы — на 95%. Паспорта готовности оформлены для более чем 3,5 тыс. домов (43,4%) и почти 759 социальных объектов (59,8%), сообщили в городской администрации. Пустить тепло планируется в середине сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий / Коммерсантъ

В многоквартирных домах продолжается замена инженерных сетей: обновлено 71,6% теплосетей, 80% систем горячего водоснабжения, 76,7% — холодного водоснабжения и 95,7% канализаций. Также проведена герметизация 32,41 тыс. погонных метров стыков, отремонтировано 66,5% кровель, 77,1% отмосток и 81,5% фасадов.

Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко посетил участок магистральной тепловой сети №31 в районе улицы Куйбышева, 181, где идет реконструкция трубопровода с увеличением диаметра с 1 тыс. до 12 тыс. мм. Для ускорения работ предусмотрено дополнительно усилить бригаду сварщиков. Ранее возникшие вопросы с вывозом строительного мусора решены. Отдельно на объекте обсудили вопрос водоотведения. Из-за скопления воды на участке необходимо определить место для ее вывоза. «Реконструкция тепломагистрали идет по графику. Основные работы должны завершить в начале сентября, чтобы обеспечить циркуляцию воды и своевременно подготовить сеть к началу отопительного сезона 15 сентября»,— сказал господин Гейко.

Ирина Пичурина