Машино-место пусто не бывает

В Ульяновской области вступило в силу решение областного суда, признавшего недействующими региональные нормативы количества парковочных мест для жителей многоквартирных жилых домов. Иск был подан горожанами-активистами, считающими, что существующие нормы нарушают их права и позволяют застройщикам не вкладываться в инфраструктуру. Эксперты отмечают, что в области действительно один из самых низких парковочных нормативов в России, а местные власти не ведут никакой работы для того, чтобы сделать обоснованные расчеты таких нормативов и дифференцировать их для различного типа населенных пунктов, видов жилья и соотнести их с плотностью застройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Четвертый апелляционный суд (Нижний Новгород) отказал министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Ульяновского областного суда, признавшего незаконными и недействующими нормативы градостроительного проектирования (РНГП) в части количества машино-мест около МКД. Полный текст определения появился в конце этой недели на сайте Четвертого апелляционного суда.

Иск к региональному минимущества был подан двумя жителями Ульяновской области — инженером-проектировщиком Константином Сосиным и активисткой инициативной группы противодействия незаконной точечной застройке Еленой Абрамовой. В иске отмечалось, что нормативы по машино-местам в Ульяновской области занижены, в столице региона парковка автомобиля около дома становится большой проблемой, что особенно остро проявляется в частном секторе, где часто нет тротуаров, узкие дороги, детям становится опасно гулять. При этом, по их словам, заниженные нормативы позволяют застройщикам возводить на небольших участках сформировавшегося центра города новые МКД без необходимой инфраструктуры. Истцы указали, что региональные требования по парковкам оказались в три раза ниже нормативного коэффициента, рекомендованного сводом правил «Градостроительство» (СП 42.13330.2016), утвержденных приказом Минстроя РФ, согласно которым для МКД бизнес-класса устанавливается норматив 2 машино-места на одну квартиру, для стандартного жилья — 1,2 машино-места, для муниципального — одно машино-место, а для специализированного — 0,7 машино-места на квартиру. В Ульяновской области с сентября 2022 года действуют для стандартного жилья — 0,4 машино-места на квартиру, для муниципального и специализированного — 0,3.

Облсуд согласился с доводами иска и удовлетворил его в полном объеме, признав нормативы по машиноместам в Ульяновской области, введенные в сентябре 2022 года, недействующими со дня вступления решения суда в законную силу. Минимущества, напротив, с таким решением суда не было согласно и, настаивая на том, что сейчас действуют обоснованные нормативы, направило апелляционную жалобу, требуя отменить решение облсуда и отказать в удовлетворении иска.

Четвертый апелляционный суд полностью согласился с доводами истцов и облсуда. Апелляционная инстанция отметила, что в своде правил, введенном приказом Минстроя РФ, конкретно оговаривается, что установленное в СП 42.13330.2016 количество машино-мест следует принимать как рекомендуемый норматив и, формируя РНГП, руководствоваться этими показателями (при этом допускается их увеличение или снижение).

Однако, обратил внимание апелляционный суд, в Ульяновской области эти нормативы «существенно занижены», но ответчик не предоставил «какого-либо обоснования и расчета установления данных нормативных показателей в указанном размере», а отсутствие обоснования противоречит требованиям Градостроительного кодекса. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано министерству в полном объеме. С этого момента решение облсуда о недействительности нормативов по машино-местам вступило в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ», согласно исследованиям, проведенным в 2025 году столичным юридическим агентством «Кучембаев и партнеры», Ульяновск входит в число региональных центров с самыми низкими нормативами по количеству машино-мест у МКД. В среднем по стране этот показатель равен 0,8. В Челябинске установлен норматив 1,2, в Брянской и Курганской областях — 1,5 и т. д. Ульяновская область в этом списке находится на 91-м месте из 94 исследованных регионов.

Будет ли минимущества обжаловать решение в кассационной инстанции, неизвестно. В министерстве ответили, что конкретное решение пока не принято, однако уже сейчас в экспертную службу ТПП направлены материалы для расчета и обоснования новых нормативов машино-мест. Ранее министр имущественных отношений Олег Ягфаров в беседе с «Ъ» сказал, что как житель региона он за норматив, рекомендованный Минстроем, но как министр считает, что такой норматив подойдет для новых территорий окраин города, но в центре будет строить просто невозможно.

Глава агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев отметил, что обоснованный норматив для Ульяновской области должен быть дифференцированным для типов населенных пунктов, старых и новых домов и находиться в пределах от 0,8 до 2 машино-мест на квартиру. Он полагает, что муниципальные и региональные чиновники градостроительной сферы ответственны за то, что «никто даже не пытался нормально просчитать и обосновать нормативы, поэтому итог можно было предсказать». Господин Кучембаев отметил, что, по нормам законодательства, отмена норматива, принятого в 2022 году, не ведет к автоматическому откату к предыдущему, а значит, с момента вступления в силу решения суда возникает так называемая пробельность, которая может осложнить выдачу разрешений на строительство, уточняет эксперт. «Но, исходя из опыта юридической деятельности, опасаюсь, что в Ульяновске все-таки такие разрешения выдавать будут, и только прокуратура в этой ситуации может потребовать скорейшего принятия обоснованных норм»,— заключил юрист.

Сергей Титов, Ульяновск