В Ульяновской области раненый при атаке БПЛА мужчина умер в больнице

Житель Новоспасского района Ульяновской области, раненый в ночь с 19 на 20 августа в результате атаки БПЛА противника, скончался в больнице. Об этом в четверг вечером сообщил губернатор региона Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Врачи областного травмоцентра, куда был срочно доставлен пострадавший, боролись за его жизнь до последней минуты. К сожалению, спасти раненого не удалось»,— отметил Алексей Русских. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и поручил социальным службам оказать необходимую помощь его семье.

По данным источников, погибший житель Новоспасского района во время атаки БПЛА стоял у окна и попал под удар взрывной волны. Он получил тяжелое ранение головы.

В четверг силами ПВО Минобороны России и региональных мобильных огневых групп удалось отразить, по уточненным данным, атаку 15 вражеских БПЛА на объекты Новоспасского района. В результате профессиональной работы российских военных все вражеские беспилотники были уничтожены, удалось избежать большого числа жертв и разрушений. Губернатор отметил, что системы жизнеобеспечения района продолжают функционировать в штатном режиме.

Андрей Васильев, Ульяновск