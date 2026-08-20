Прозрачные намерения

Пермский стекольный завод (ООО) осваивает серийное производство стекол для транспорта. Компания проходит сертификацию и регистрирует собственный товарный знак для выхода на российский рынок. В условиях санкций и возрастающих сложностей доставки автозапчастей в Россию компания наладила единственное в регионе производство стекол как для легковых авто, так и для специализированного, водного и ж/д транспорта. Автоэксперты считают, что производство может быть востребованным, но важно посчитать экономическую модель. Успех проекта будет зависеть от себестоимости и объемов: производство стекол для популярных марок авто может быть невыгодно из-за большой конкуренции с китайскими производителями.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

ООО «Пермский стекольный завод» регистрирует товарный знак PGM для производства стекол триплекс для транспорта. «Мы освоили производство гнутого триплекса для автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, а также специальной техники. Сейчас предприятие проходит необходимые процедуры сертификации продукции и регистрации товарного знака PGM. Это важный этап для полноценного вывода продукции на российский рынок и дальнейшего развития собственного производства»,— рассказал совладелец ООО «Пермский стекольный завод» Илья Волков.

ООО «Пермский стекольный завод» основано в Перми в 2014 году. Владельцами компании выступают пермский предприниматель Максим Баталов и известный пермский девелопер Илья Волков. Основной вид деятельности — формирование и обработка листового стекла. Ранее компания работала как сервисный центр по оптово-розничной продаже, замене и ремонту автостекла в Пермском крае. Выручка компании за 2025 год составила 12,4 млн руб., чистая прибыль — 483 тыс. руб.

Объем рынка автозапчас­тей в России «Автостат» оценивает на уровне $30 млрд в год. Структурно самую крупную долю занимают шины (почти 10,7% от всего рынка), далее идут детали подвес­ки (10,4%), на третьем месте — масла и эксплуатационные жидкости (8,4%). Также в топ-10 типов автокомпонентов входят запчасти тормозной системы (6,1%), автостек­ла (5–7%), фильтры (4,7%), детали рулевого управления (4,4%), электрооборудования (4,1%), трансмиссии (3,9%), кузовные детали (2,9%) и аккумуляторы (2,7%). После ухода в 2022 году с рынка западных брендов автомобильных запчастей заметно усилились позиции российских производителей. При этом часть зарубежных компаний продолжает работать через параллельный импорт. Заметно нарастили долю в объеме продажи автокомпонентов производители из Китая.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в среднем цены на автодетали за 2025 год вырос­ли на 4,5%. Основными причинами подорожания стали рост расходов на международные перевозки, высокая инфляция, обязательная маркировка продукции и увеличение налогов и сборов в автомобильной отрасли.

Эксперты считают проект производства стекол интересным. Собственник ПК «Автомое» Марат Хазиев отмечает, что это востребованное направление: «Стекло — расходный материал, оно постоянно трескается, ломается. Раньше, как и автозапчасти, стекла доставлялись в Россию в основном из Китая, но были и оригинальные из Европы. Сегодня это сделать сложнее, в том числе из-за логистики. Поэтому проект импортозамещения считаю очень перспективным».

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин позитивно оценил открытие нового производства. Эксперт отметил, что успех проекта будет зависеть от оценки рынка и объемов производства. «Если речь идет о стеклах для легковых авто, то этот рынок очень конкурентный. Массово производить запчасти и стекла для моделей типа Solaris или Ford Focus в Перми невыгодно, потому что их проще привезти из Китая. А вот производство стекол для спецтехники, например, может быть востребовано. В то же время, экономическая эффективность проекта зависит от объемов производства. Чем меньше сбыт, тем дороже продукт»,— считает эксперт.

Ирина Суханова