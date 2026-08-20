Курская область получит 12 «скорых» из федеральной поддержки на 1 млрд рублей

Из резервного фонда правительства РФ выделено свыше 1 млрд руб. на обновление парков автомобилей скорой помощи в ряде регионов, сообщила пресс-служба кабмина 20 августа. По информации губернатора Курской области Александра Хинштейна, регион получит 12 «скорых». Их поставка в регион ожидается уже осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Обновление автопарка "скорых" — это не просто закупка новых машин. Это драгоценные минуты, когда наши врачи едут к тем, кому нужна помощь»,— подчеркнул господин Хинштейн.

Всего с помощью федеральных средств будет закуплено 196 автомобилей скорой помощи класса В отечественного производства. Таким образом, стоимость одной машины составит около 5,3 млн руб. «Скорые» направят в 18 регионов. Помимо Курской области это республики Алтай, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Хабаровский край, Иркутская, Калининградская, Костромская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ярославская и Еврейская автономная области.

«Таким образом, поддержим обновление парка "скорых" во многих субъектах, что повысит уровень — и, особенно важно, — своевременность оказания неотложной медицинской помощи на местах»,— заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ 20 августа.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств доверен Минпромторгу РФ.

В начале июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курской и Белгородской областям кабмин выделил 3 млрд руб. на компенсацию аренды жилых помещений людям, чьи дома были разрушены, а также на содействие им в приобретении новой квартиры либо постройке дома.

Денис Данилов