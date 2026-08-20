Суд отказал Минпромторгу РФ во взыскании с пермского «Медисорба» 150 млн рублей

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск министерства промышленности и торговли РФ о взыскании с пермского фармацевтического предприятия «Медисорб» 150,79 млн руб. Соответствующее решение было вынесено 17 августа по итогам закрытого судебного заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, с иском к обществу Минпромторг обратился в начале этого года. Как поясняли представители ответчика, иск касается субсидии, которую компания получила в 2017-2020 годах на разработку и достижение «определенных показателей по ряду препаратов». «По мнению “Медисорба”, все условия были выполнены в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии», — подчеркивали в компании. Согласно открытым данным, средства предоставлялись на компенсацию части затрат, при реализации проектов по организации производства лекарственных средств, проведению клинических исследований лекарственных препаратов, а также на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014-2019 годах в кредитных организациях.

Пермское фармацевтическое предприятие «Медисорб» основано в 1993 году, производит аналоги известных лекарств — дженерики. Как указано на сайте компании, в продуктовом портфеле — более 50 наименований препаратов и более 100 единиц продукции. «Медисорб» выпускает спазмолитики, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и других заболеваний. В штате компании состоит более 500 человек.