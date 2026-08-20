Оренбуржец притворялся девушкой на сайте по интим-услугам и попал под следствие

Сорочинский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в мошенничестве. Как установлено в суде, в июле 2025 года фигурант разместил на специализированном сайте объявление об оказании интим-услуг от имени несуществующей девушки Алены. Об этом сообщает пресс-служба суда.

На объявление, как позже установили правоохранители, откликнулись жители Краснодарского края. Они переводили предоплату на банковскую карту, оформленную на несовершеннолетнюю знакомую мошенника, которая доверяла ему. Полученные деньги обвиняемый тратил по своему усмотрению, а услуги клиентам не оказывал.

Суд учел характер преступления, личность подсудимого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, после чего назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб.

Яна Вежлева