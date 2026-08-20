В Оренбургской области полиция изъяла крупную партию наркотиков у мужчины в доме

В Бугуруслане сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Бугурусланский» в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак» провели осмотр жилого помещения и прилегающей территории 48-летнего местного жителя. В ходе проверки полицейские обнаружили и изъяли растительную массу массой более 803 граммов, которая, согласно заключению специалистов, является марихуаной. Данные опубликовала пресс-служба ведомства.

Мужчина пояснил правоохранителям, что самостоятельно собрал дикорастущую коноплю и хранил ее для личного потребления, без цели сбыта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Ведется следствие.

Яна Вежлева