Число заведений общепита в Нижнем Новгороде сократилось почти на 3% в 2026 году

Количество кофеен, кафе и ресторанов в Нижнем Новгороде за год снизилось на 2,62%, до 2,94 тыс. заведений, подсчитали аналитики «2ГИС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

По оценке геосервиса, на август 2026 года в городе работает 106 кофеен, что на 5,4% меньше, чем в прошлом году, 424 кафе, что меньше на 3,6%, 205 ресторанов — их количество сократилось на 1,4%. Количество точек быстрого питания выросло на 0,3%, до 642.

В других крупных городах Приволжского федерального округа, таких как Уфа, Казань и Пермь, также наблюдается сокращение заведений общепита — на 1,18%, 2,05% и 2,55% соответственно. Наиболее сильно спад ощущается в Самаре, где заведений общепита стало меньше на 3,33%.

В 16 городах-миллионниках страны, по данным «2ГИС», работают 97,1 тыс. заведений общепита, что на 1% меньше, чем год назад.

Егор Емельянов