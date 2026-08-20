В Самарской области ожидаются гроза, ливень и шквалистый ветер

Гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 15-20 м/с ожидаются местами в Самарской области ночью в пятницу, 21 августа 2026 года. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

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Экстренные службы призывают жителей и гостей региона быть осторожными при нахождении на улице и обращать внимание на целостность линий электропередач. Кроме того, не рекомендуется укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также парковать в этих местах автотранспорт.

Кроме того, следует проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа.

Георгий Портнов