Для краевой больницы им. Е.А. Вагнера в Березниках предусмотрен доппакет поддержки для привлечения кадров

В территориях Пермского края, где сохраняется потребность в медицинских кадрах, действуют дополнительные меры привлечения специалистов. Например, для краевой больницы им. Е.А. Вагнера в Березниках предусмотрен отдельный пакет поддержки. Теперь врачи, которые трудоустроятся в больницу, смогут получить единовременную выплату в размере 3 млн руб. Сейчас также действуют ежемесячные надбавки: 100 тыс. руб. врачам и 23,5 тыс. рублей фельдшерам, на которых возложены функции лечащего врача.

В настоящее время по целевым договорам для больницы обучаются 64 будущих специалиста. В 2026 году штат медицинского учреждения должны пополнить 19 фельдшеров и 12 врачей, в том числе шесть узких специалистов. Такие данные были озвучены в ходе заседания краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.

Ранее по поручению главы Прикамья на развитие филиалов краевой больницы имени Е.А. Вагнера в Александровске, Яйве и Березниках из краевого бюджета дополнительно выделят 100 млн руб.

Напомним, в Пермском крае продолжается работа по привлечению и закреплению медицинских специалистов. По итогам 2025 года обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом выросла в 25 муниципалитетах края.