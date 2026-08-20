«Молот» определился с задачей на сезон

Хоккейный клуб «Молот» провел пресс-конференцию перед предстоящим сезоном. По мнению главного тренера Льва Бердичевского, состав сформирован, подготовка идет по плану, и команда должна стартовать в чемпионате Высшей Хоккейной Лиги 3 сентября матчем в Нефтекамске против «Тороса».

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Как рассказал «Ъ-Прикамье» генеральный директор клуба Александр Гулявцев, перед командой поставлена задача занять место не ниже девятого. Именно на этой позиции «Молот» завершил предыдущий сезон. «Особо будем уделять внимание подготовке к первому раунду плей-офф, — отметил господин Гулявцев. — Такие задачи перед нами поставлены. Будем к этому стремиться, хотя сезон обещает быть не из легких и какие-либо прогнозы строить сейчас сложно, но мы будем стремиться выполнить намеченное».

Александр Гулявцев добавил, что по сравнению с прошлым годом бюджет клуба уменьшится. Господин Гулявцев отметил, что для клубов ВХЛ это общая тенденция, а из-за проблем со средствами три команды вообще снялись с чемпионата. «Я бы не сказал, что у нас сложная финансовая обстановка. Финансирование сократилось, но по ходу сезона могут быть изменения и в лучшую сторону. Таковы реалии сегодняшнего дня, мы стараемся к ним приспособиться. Одна из главных задач — сохранить зрителя на трибунах, болельщики у нас хорошие», — говорит генеральный директор.