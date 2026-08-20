Вжиться в руль

Депутаты попросили правительство Нижегородской области полностью компенсировать транспортникам перевозку льготных категорий граждан. Сейчас бюджет покрывает три четверти стоимости проезда, в 2026 году предприятия получат 2,5 млрд руб., а стопроцентное возмещение дополнительно потребует около 900 млн руб. в год, подсчитали в минтрансе. Стоимость проезда убыточна для перевозчиков, основные расходы выросли вдвое за пять лет, а тарифное меню утверждено в 2017 году и требует регулирования, отмечают эксперты. Расходы на транспорт должны стать защищенной социальной статьей бюджета, полагают в министерстве и заксобрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Полная компенсация перевозки льготников транспортным предприятиям дополнительно обойдется бюджету Нижегородской области в 882 млн руб. в год, подсчитал замминистра транспорта Денис Рябинин. Сейчас бюджет возмещает перевозчикам три четверти этих затрат, или 30 руб. при тарифе 40 руб. В 2026 году на эти цели предусмотрено 2,5 млрд руб., напомнил господин Рябинин депутатам профильного комитета заксобрания, которые предложили покрывать разницу целиком. Выплаты из бюджета увеличили в 2025 году (их не поднимали с 2022 года) вслед за возросшим количеством пассажиров-льготников и расходами перевозчиков: с 2021 года средняя стоимость автобуса увеличилась более чем вдвое (до 9 млн руб.), как и зарплаты водителей (до 110 тыс. руб.), топливо подорожало на 70%, а запчасти — втрое, отметил чиновник. При этом зарплаты и топливо составляют 80% затрат перевозчиков, а подвижной состав необходимо менять каждые пять лет. «Стоимость проезда не успевает за ростом этих расходов, поэтому в 2025 году мы перешли на брутто-контракты. В 2026 году по брутто-контрактам работают 58 маршрутов и 150 — по госконтрактам на регулируемые тарифы. На эти цели выделено более 7 млрд руб.», — добавил Денис Рябинин.

Действующих компенсаций за льготников недостаточно, согласился председатель транспортного комитета Владимир Солдатенков. Расходы на пассажирские перевозки необходимо приравнять к социально значимым защищенным статьям областного бюджета, чтобы оплачивать услуги транспортных предприятий и ежегодно увеличивать объем поддержки, считает депутат. Пока же многие перевозчики, особенно в муниципалитетах, помимо основной работы вынуждены возить организованные группы, обслуживать разные мероприятия, чужой транспорт на своих базах и даже организовывать мойки, чтобы компенсировать убытки от маршрутных перевозок. Минтранс готовит новую комплексную программу развития транспорта до 2032 года, она должна учитывать защищенные расходы на перевозки, которые необходимо закладывать в областной бюджет. «Все стоит денег. Сегодня напряженная ситуация, но нельзя допустить, чтобы транспорт загнулся из-за финансовых проблем предприятий», — предупредил господин Солдатенков.

Регулируемый тариф проезда 40 руб. сегодня убыточен для предприятий, подтвердил директор регоператора автоматизированной системы контроля оплаты проезда «Ситикард» Юрий Рябиков. Он напомнил, что себестоимость перевозки одного пассажира по брутто-контрактам сегодня составляет 64 руб. и половина перевозчиков в Нижнем Новгороде работают вне брутто-контрактов в убыток. Ситуацию усугубляет не отвечающее реалиям тарифное меню с разным количеством поездок и сроком действия карт, которое мэрия Нижнего Новгорода утвердила в 2017 году и с тех пор оно не пересматривалось, при том что полномочия Региональной службы по тарифам не обязывают ее регулировать тарифное меню — ведомство устанавливает только общий тариф. В этой ситуации предприятия работают в минус, отметил эксперт.

Добавим, кадровый дефицит водителей общественного транспорта в Нижегородской области оценивается в 26% при среднероссийских 30—35%. Две трети водителей крупнейшего областного предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» — предпенсионного возраста. Нехватку молодых кадров в минтрансе называют риском для отрасли.

Владимир Зубарев