«Крылья Советов» арендовали у «Краснодара» перспективного нападающего

Футбольный клуб «Крылья Советов» заключил арендное соглашение с 19-летним форвардом Казбеком Мукаиловым. Нападающий переходит в самарскую команду из «Краснодара» до завершения текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Казбек Мукаилов прошел подготовку в академии «Краснодара» и выступал за юношеские команды клуба различных возрастов. Его дебют в основном составе краснодарцев состоялся в 2025 году в матче Кубка России, где молодой нападающий отметился дублем.

В послужном списке Мукаилова — выступления за юношескую и молодежную сборные России. Технические способности и голевое чутье футболиста привлекли внимание тренерского штаба «Крыльев Советов».

По словам генерального директора самарского клуба Тархана Джабраилова, Мукаилов является талантливым футболистом, способным усилить атаку команды. Руководитель отметил, что, несмотря на юный возраст, нападающий уже продемонстрировал свой потенциал на высоком уровне.

Георгий Портнов