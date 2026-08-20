Новый корпус больницы в Дивееве должны построить за год
Госконтракт на строительство нового корпуса Дивеевской центральной районной больницы (ЦРБ) в Нижегородской области заключили с АО «СЗ НО «Дирекция по строительству». Сдать объект должны к 1 сентября 2027 года, указано на сайте госзакупок.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Как сообщили в региональном правительстве, в новом корпусе разместят скорую помощь. Также реконструкция включает перепланировку основного здания и капитальный ремонт существующих зданий ЦРБ.
Общая стоимость контракта составила 240,2 млн руб.