ВС РФ подтвердил отказ волгоградке в регистрации квартиры с долями без нотариуса

Верховный суд России разъяснил, что сделки по отчуждению недвижимости с долями несовершеннолетних на банкротных торгах подлежат нотариальному удостоверению. Спор возник после того, как Росреестр отказал жительнице Волгоградской области в регистрации права собственности на квартиру, купленную на торгах. Квартира находилась в общей долевой собственности супругов и их двух несовершеннолетних детей и была заложена в Сбербанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Покупательница заключила договор купли-продажи квартиры с финансовым управляющим по результатам торгов, но Росреестр отказал в регистрации, так как договор не был нотариально удостоверен. Жительница обратилась в Ворошиловский райсуд Волгограда, указав, что сделка заключена в рамках банкротства и не требует нотариуса. Ворошиловский районный суд Волгограда встал на ее сторону, но апелляция поддержала позицию Росреестра. Кассация снова встала на сторону покупательницы.

ВС РФ рассмотрев спор, оставил в силе апелляционное определение. Суд разъяснил, что нотариальное удостоверение сделок с долями несовершеннолетних обязательно, и законодательство о банкротстве исключений из этого правила не предусматривает.

Нина Шевченко