Супругам дали совет директоров

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении жалобы акционерам АО «Башнефтегеофизика» Рустему Адиеву и его супруге Ольге. Чета Адиевых пыталась признать недействительным мартовское, 2025 года, решение совета директоров, которым Рустем Адиев был лишен должности генерального директора компании, а на его место назначен Алексей Белошицкий. По мнению истцов, собрание совета директоров прошло с нарушениями, но арбитражные суды их не обнаружили. На днях супруги Адиевы подали новые иски к компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три инстанции арбитражного суда встали на сторону ответчика

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Три инстанции арбитражного суда встали на сторону ответчика

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ведущая компания российского геофизического сервиса — АО «Башнефтегеофизика» — в трех арбитражных инстанциях доказала законность решения совета директоров от 24 марта 2025 года. Тогда члены совета собрались, чтобы рассмотреть единственный вопрос: подтвердить свои решения, принятые на заседании тремя месяцами ранее. В декабре 2024 года они проголосовали за досрочное прекращение полномочий гендиректора компании Рустема Адиева и назначение нового руководителя — Алексея Белошицкого.

Рустем Адиев и его супруга Ольга Адиева не согласились с решением совета директоров. В иске в арбитражный суд Башкирии они заявили, что «формулировки вопросов, вынесенных на рассмотрение заседания совета директоров, были изменены и отсутствующие члены совета директоров не были проинформированы о разрешении следующих вопросов». Кроме того, пояснили они, у господина Белошицкого не было допуска к государственной тайне, поэтому он не мог быть назначен руководителем «Башнефтегеофизики».

«Башнефтегеофизика» — группа компаний геофизического сервиса и приборостроения. Уставный капитал составляет 26,9 млн руб. Выручка в 2025 году достигла 37,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб. 33,33% акций компании принадлежат ООО «Три А» (33,33% уставного капитала компании – у Рустема Адиева), 19,88% — у ООО «Геосейсервис» (27,58% владеет «Три А»), 12,76% — у ООО «Геоинкон» (владельцы — Явдат Адиев и Елена Белошицкая). В собственности Ольги Адиевой 0,98% акций «Башнефтегеофики», еще 0,78% — лично у Явдата Адиева, который также является председателем совета директоров.

В феврале этого года арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении иска. Суд отметил, что спорные решения были приняты «на правомочном заседании совета директоров в отсутствие каких-либо процедурных нарушений», убытки компания не понесла. Кроме того, он обратил внимание, что чета Адиевых проиграла в судах похожий спор по оспариванию решений совета директоров «Башнефтегеофизики» от декабря 2024 года.

В мае суд апелляционной инстанции признал выводы нижестоящего суда законными и обоснованными.

В кассационной жалобе Ольга и Рустем Адиевы настаивали, что Алексей Белошицкий «обладает только квази-статусом генерального директора», так как из-за отсутствия у него допуска к гостайне трудовой договор с ним не заключен (согласно ЕГРЮЛ, господин Белошицкий назначен гендиректором «Башнефтегеофизики» 17 июля. — «Ъ»). Также они указали, что «оспариваемые решения приняты со злоупотреблением правом в условиях корпоративного конфликта». По их мнению, Явдат Адиев и аффилированные с ним лица якобы «принимают меры по выводу денежных средств из оборота общества через установление необоснованно высокого размера дивидендов и пытаются получить доступ к расчетному счету общества путем назначения подконтрольного им лица на должность генерального директора».

Компании «Три А», «Геосейсервис», «Геоинкон» и Явдат Адиев просили оставить решения судов без изменений.

Арбитражный суд Уральского округа в своем постановлении указал, что у него нет оснований не согласиться с выводами нижестоящих инстанций.

Ранее Ольга Адиева безуспешно пыталась вывести ООО «Геоинкон» и ООО «Геосейсервис» из состава акционеров «Башнефтегеофизики».

Весной этого года Явдат Адиев в интервью «Ведомостям» рассказал, что причиной увольнения сына Рината с должности гендиректора компании стало несогласие акционеров с финансовой политикой, проводимой бывшим гендиректором. «Акционеры не понимают, зачем в кризис тратить деньги стратегического фонда на новый офисный центр, суперсовременный гараж для представительских автомобилей, стрелковый тир, музей ретроавтомобилей и другие нецелевые расходы. Критика не нашла понимания на тот момент у генерального директора, который пошел на прямую конфронтацию с советом директоров. В результате акционеры были вынуждены принять решение о его замене»,— пояснял Адиев-старший.

Судя по картотеке арбитражных дел, судебные разбирательства между отцом и сыном Адиевыми далеки от завершения. 13 августа в арбитражный суд Башкирии поступили два новых иска от Рустема и Ольги Адиевых к «Башнефтегеофизике». Суть исковых требований пока неизвестна.

Булат Баширов