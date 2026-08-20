Нацбанк Башкирии объяснил показатели июльской инфляции

В июле годовая инфляция в Башкирии оказалась самой низкой за три года, сообщает Национальный банк республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Она составила 5,05%, снизившись за месяц на 0,41 процентного пункта. Услуги за год подорожали на 7,53%, продовольственные товары — на 3,88%, непродовольственные товары — на 4,52%.

С начала года цены выросли на 3,34%, за месяц — на 0,29%. По подсчетам Нацбанка, если исключить сезонность, то цены в июле росли теми же темпами, что и в июне. Например, за счет нового урожая подешевела плодоовощная продукция. На удешевление яиц (на 6,5% за месяц) повлияло увеличение выпуска продукции. Рост спроса из-за сезона домашних заготовок сказался на росте цен на сахар.

Среди непродовольственных товаров в Нацбанке выделяют рост цен на топливо (на 1,51% за месяц, на 13,28% за год), которое подорожало из-за временного снижения объемов нефтепереработки в стране и сезонного роста потребления в период сельскохозяйственных работ и отпусков. Также из-за ослабления рубля подорожал импорт смартфонов и компьютеров (на 1,17% за месяц). Однако из-за низкого спроса холодильники и телевизоры подешевели.

Цены на услуги в июле почти не изменились. Вместе с тем с 1 июля в Уфе в среднем на 8% выросла стоимость родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Отдых в санаториях, пансионатах и домах отдыха подешевел на фоне увеличения количества палаточных городов, лагерей и глэмпингов. Из-за снижения количества бронирований стал дешевле отдых на Черноморском побережье.

Идэль Гумеров