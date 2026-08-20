В Башкирии фермеры получат 156 млн рублей из бюджета

В этом году 18 сельскохозяйственных организаций Башкирии получат государственную поддержку на сумму 156 млн руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Средства предоставят победителям конкурса грантов на развитие фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Всего на конкурс допустили 23 участников, 16 из них выиграли гранты на сумму 133,6 млн руб. Отбор на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов прошли два заявителя, получив 23 млн руб.

На грант можно купить земельный участок, приобрести или построить производственные или складские помещения, подключиться к сетям электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Также можно купить транспорт, оборудование и технику, животных (кроме свиней) и птицу.

Майя Иванова