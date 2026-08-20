Три нижегородца получили до шести лет за врезку в нефтепровод

До шести лет колонии получили три жителя Нижегородской области за несанкционированную врезку магистральный нефтепровод Альметьевск – Нижний Новгород, сообщили в региональном ГУ МВД. Фигурантов судили по ч. 4 ст. 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу из нефтепровода).

Сообщение от потерпевшей компании поступило в лысковский отдел полиции в июне 2024 года. На месте преступления, в районе села Ляпуны, обнаружили метровую яму и 98-метровый шланг с остатками дизельного топлива, который выведен в поле.

Подозреваемых задержали в начале августа 2025 года. Ими оказались ранее судимый за аналогичное преступление 58-летний житель Кстовского района и ранее несудимые 32-летний и 31-летний жители Нижнего Новгорода. Как установил суд, они сделали врезку, но похитить топливо не успели, так как ее вовремя обнаружили.

Старшего из фигурантов приговорили к шести годам колонии особого режима, двух других подсудимых – к пяти годам и пяти годам и трем месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Галина Шамберина