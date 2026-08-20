«Дядя Арчи» остался без крепкого

Спор между минпромторгом Удмуртии и сетью заведений «Дядя Арчи» об аннулировании лицензии на алкоголь дошел до Арбитражного суда республики. Ведомство считает, что бары продавали пиво на вынос в дни, когда это было запрещено. Сеть настаивает, что покупатели во время «контрольных закупок» обманывали официантов, заявляя, что будут пить спиртное внутри заведений. Лицензию на три точки в Ижевске приостановили 1,5 месяца назад, пенное это не затронуло. Недополученная выручка из-за ограничений, подсчитал эксперт, может составить до 15 млн руб. Юрист назвал действия ведомства «преждевременными» и добавил, что нарушения при продаже пива не являются основанием для лишения лицензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

31 августа Арбитражный суд Удмуртии (АС УР) рассмотрит дело об аннулировании лицензии на продажу алкоголя в заведении сети «Дядя Арчи» в ЦУМе на Центральной площади Ижевска. Соответствующий иск минпромторга республики к ООО «Эстетика+» судебная инстанция приняла к производству в конце июля. В начале августа ведомство подало еще одно исковое заявление в АС УР об аннулировании лицензии в нескольких барах. О каких точках идет речь, в определении суда не сказано. Второй иск пока оставлен без движения: к нему не приложили часть документов. По данным Росалкогольтабакконтроля, эта лицензия распространяется на три точки «Дядя Арчи» в Ижевске: на Пушкинской, Макарова и 9 Января.

Впервые «Дядя Арчи» сообщил о происходящем в своих соцсетях 6 июля. «В трех наших заведениях временно приостановлена лицензия на алкоголь (с 29 июня.— “Ъ-Удмуртия”). К заказу недоступны крепкий алкоголь, вино, алкогольные коктейли и шоты. Эта новость стала большой неожиданностью для всей команды»,— говорилось в посте. Продажа пенного не останавливалась. Ограничения затронули точки в ЦУМе, ТЦ «Медведь» и на Клубной.

Как выяснил «Ъ-Удмуртия», основанием для этого стали «контрольные закупки» с представителями минпромторга и полицейскими во время рейдов в День последнего звонка 26 мая и в Международный день защиты детей 1 июня. Тогда по всей Удмуртии действовал запрет на розничную продажу алкоголя, включая пиво, за исключением баров, ресторанов и других заведений.

«Тайные покупатели» приходили в заведения «Дядя Арчи», приобретали бутылки с пивом, которые вскрывались на месте, после чего покидали кафе. В ведомстве это расценили как розничную продажу спиртного на вынос, не связанную с оказанием услуг общественного питания. В минпромторге республики сообщили «Ъ-Удмуртия», что не могут прокомментировать историю, пока дело находится на рассмотрении в суде.

Как заявил «Ъ-Удмуртия» представитель «Дядя Арчи», покупатели ввели в заблуждение сотрудников ресторана относительно своих намерений употребить приобретаемый алкоголь внутри помещения. «Несмотря на наличие свободных мест и предоставленное меню, гости намеренно уносили вскрытые бутылки пива из ресторана, что делать запрещено <...> Теперь суду предстоит установить, не имела ли место “провокация правонарушения”»,— рассказал он.

Первое заведение «Дядя Арчи» появилось в Ижевске в 2022 году. К настоящему моменту на «Яндекс картах» в городе насчитывается шесть баров. В 2025 году еще одна точка открылась в Перми. «Дядя Арчи» относится к бюджетному сегменту. Сеть аффилирована с магазинами разливных напитков «Питьсбург». По данным портала «Чекко», ООО «Эстетика+» (юрлицо сети) было зарегистрировано в апреле 2018 года. С февраля 2026 года учредителем и гендиректором общества является Эльмира Леонтьева. Основной ОКВЭД — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Выручка «Эстетика+» в 2025 году составила 346,6 млн руб. (+75% год к году), чистая прибыль — 14,7 млн руб.

В сети «Дядя Арчи» решение минпромторга Удмуртии считают незаконным. Вменяемые заведению нарушения связаны исключительно с продажей в ресторанах пива, а оно, со слов представителя компании, не попадает под лицензию на крепкий алкоголь, и это не может быть основанием для ее приостановления. На момент принятия решения не было постановления или судебного акта, подтверждающего вину компании, добавил спикер. «Несмотря на это, министерство фактически сделало вывод о наличии нарушения <...> и приостановило действие лицензии»,— посетовал он.

Параллельно с этим «Эстетика+» подала в АС УР три исковых заявления к минпромторгу об оспаривании постановлений о привлечении к административной ответственности.

«До рассмотрения спора судом общество считает преждевременным утверждать, что факт нарушения окончательно установлен. Правовая оценка <...> законности контрольных мероприятий, а также обоснованности приостановления лицензии должна быть дана судом»,— резюмировал представитель сети.

Упущенная выручка «Дяди Арчи» из-за ограничений по трем заведениям за 1,5 месяца может достигать 10-15 млн руб. Такую оценку дал региональный представитель Барменской ассоциации России Антон Майоров. Если лицензию аннулируют, рассказал он «Ъ-Удмуртия», то на ее восстановление с учетом всех проверок потребуется около месяца, а значит сеть недополучит еще 10 млн руб.

По словам господина Майорова, на «Дядю Арчи» идет давление как со стороны других заведений — что в целом свойственно рынку общепита, где игроки «втихую устраняют конкурентов», посетовал собеседник, — так и со стороны инициативных граждан, которым не нравится аудитория, которая собирается в заведениях. За счет низкого ценника среди посетителей в вечернее время находятся те, кто достаточно много выпивает и шумит. Добавим, что точки сети в центре Ижевска работают в будни до 02:00, в выходные — до 04:00.

Эксперт московского отделения Опоры России по алкогольному регулированию Дмитрий Терентьев напомнил, что лицензия на розничную продажу алкоголя в общепите предполагает употребление спиртного непосредственно в заведении (№171-ФЗ). Реализация такой продукции на вынос является административным правонарушением (ст. 14.17 КоАП).

Формально законодательный запрет обходят при передаче покупателю уже вскрытой бутылки с алкоголем, добавил господин Терентьев. Он рассказал «Ъ-Удмуртия», что в законе четко не установлено, сколько времени посетитель должен провести в заведении, получив спиртное, чтобы это не расценивалось как продажа на вынос.

Подачу минпромторгом Удмуртии заявления об аннулировании лицензии Дмитрий Терентьев назвал преждевременной: сейчас «Эстетика+» оспаривает в АС УР постановление о привлечении к административной ответственности, а значит правовой акт юридически не вступил в силу.

«Важный момент: пиво не является лицензируемым видом алкогольной продукции, и данное нарушение не является основанием для аннулирования лицензии»,— подчеркнул господин Терентьев. По словам собеседника, действия ведомства носят «воспитательный характер». Подобные процессы ограничиваются административной ответственностью, зачастую без подачи заявления в суд, резюмировал собеседник, сославшись на юридическую практику.

Евгений Щепелев