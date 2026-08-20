Липецкий фермер получил год колонии за особо крупное мошенничество с грантами

В Липецке суд вынес приговор по делу о мошенничестве на сумму свыше 1,9 млн руб. при получении гранта на развитие фермерского хозяйства. Фигуранту назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск регионального министерства сельского хозяйства о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба. Об этом 20 августа рассказали в прокуратуре Липецкой области. По информации «Ъ-Черноземье», осужденным может являться индивидуальный предприниматель Нурахмед Мустафаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным надзора, в июне 2022 года мужчина получил грант в размере более 1,9 млн руб. из областного бюджета на развитие семейного фермерского хозяйства и с целью выращивания крупного рогатого скота. Фермер заключил фиктивные договоры купли-продажи на приобретение скота со своей матерью — главой КФХ — и приобрел сельскохозяйственную технику, которую лично не использовал. Затем он представил в министерство сельского хозяйства подложные документы о выполненных работах и якобы понесенных затратах, а деньги использовал в личных целях.

По информации Rusprofile, Нурахмед Мустафаев зарегистрировал ИП в деревне Морево Краснинского района Липецкой области в июне 2022 года. Основной вид деятельности — разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и других животных. В той же деревне с ноября 2015 года зарегистрирована в статусе главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Халум Мустафаева. КФХ занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока.

Отдельно отмечается, что уголовное дело было расследовано ФСБ. Фигуранта осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Денис Данилов