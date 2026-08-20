Экс-депутата из Прикамья будут судить за содействие террористической деятельности

Уголовное дело в отношении бывшего депутата Шабуровского поселения Частинского округа 46-летнего Андрея Устькачкинцева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поступило сегодня в Центральный военный суд в Екатеринбурге. Вести процесс будет судья Дмитрий Живаев. Дата рассмотрения пока не определена.

Экс-депутат обвиняется в содействии террористической деятельности. Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ по Пермском краю. По версии следствия, в 2023 году господин Устькачкинцев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) через телеграм-канал профинансировал деятельность террористической организации. Сам обвиняемый утверждает, что это произошло случайно. С января 2026 года он находится под стражей.