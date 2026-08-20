«Уральские заводы» в Ижевске создали отечественное ПО для работы транкинговых радиостанций стандарта DMR

Специалисты «Уральских заводов» разработали транкинговую базовую радиостанцию стандарта DMR «Эрика БСТ» в основе которой российский ретранслятор «Эрика-Р161Т» и отечественный программно-аппаратный комплекс — контроллер станции. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«При производстве “Эрика БСТ” используется максимальное количество отечественных компонентов и комплектующих. Контроллер включает в себя три компонента: аппаратная платформа, операционная система и прикладное программное обеспечение, разработанное “с нуля” специалистами ижевского предприятия. Все три части созданы и производятся в России»,— говорится в сообщении.

Базовая станция поддерживает до 16 ретрансляторов «Эрика-Р161Т», что существенно увеличивает возможности по организации одновременной связи нескольких независимых групп абонентов. Это позволяет пользователю радиостанции не искать свободные каналы для общения или ждать, пока кто-то завершит разговор, система сама динамически подберет свободный канал.

«Эрика БСТ» — максимально локализованное решение для работы с отечественным ГОСТом Р 71586-2024 «Цифровая профессиональная подвижная радиосвязь», принятом в феврале 2025 года. Сейчас станция проходит все необходимые этапы сертификации и испытаний, а также процедуру вхождения в Единый реестр российской промышленной продукции.