Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Уральский завод противогололедных материалов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочий визит в Краснокамск, где посетил производственную площадку Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) – ведущего российского производителя современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд». Глава региона осмотрел цеха предприятия, а также ознакомился с технологическими процессами, реализуемыми инвестиционными проектами и перспективными направлениями развития компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО "УЗПМ"

Фото: ООО "УЗПМ"



В ходе экскурсии Дмитрию Махонину представили полный производственный цикл – от подготовки сырья до выпуска готовой продукции. Особое внимание уделили технологической базе предприятия: разработка составов ведется совместно с научно-исследовательскими институтами для создания формул, адаптированных под различные климатические условия. Все материалы соответствуют требованиям по безопасности для окружающей среды – не наносят вреда почве, зеленым насаждениям, безопасны для лап животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края



«В Краснокамске сформировано производство полного цикла: от научных разработок до выпуска экологически безопасных противогололедных материалов. Для самого завода это означает непрерывную модернизацию, а для региона – создание высокотехнологичных рабочих мест и экспорт пермской продукции в десятки субъектов страны. Развитие предприятия нацелено на то, чтобы разработки из Прикамья оставались главным ориентиром безопасности для дорожной сети и ключевых транспортных объектов России», – подчеркнул генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Сегодня продукция завода широко применяется для зимнего и межсезонного содержания автомобильных дорог, аэродромов и объектов городской инфраструктуры. География поставок охватывает более 50 регионов России и страны СНГ. Качество реагентов неоднократно подтверждено дипломами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», знаком «Звезда качества», а также высокими оценками дорожных служб крупнейших российских городов.

Основное производство УЗПМ расположено в Краснокамске. Предприятие работает на рынке более 19 лет и входит в число крупнейших работодателей города. Компания сотрудничает с техникумами и вузами Пермского края, развивает систему наставничества и подготовки молодых специалистов. На заводе также сформировались трудовые династии – несколько поколений семей работают на предприятии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Пермского края

Фото: пресс-служба Правительства Пермского края



УЗПМ участвует и в социальных проектах региона, поддерживая спортивные, культурные и экологические инициативы. В 2025 году предприятие стало титульным партнером Фестиваля зимних видов спорта, в рамках которого работал «Бионорд Каток» – его тогда посетили более 35 тыс. человек. Завод также поддерживает веломарафон «Велопритяжение», всероссийские соревнования по бадминтону для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, экологический фестиваль «Две вороны» и театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой».

По итогам Национального рейтинга деловой репутации УЗПМ входит в число лидеров среди компаний Пермского края по направлениям экологической ответственности, кадровой и социальной политики, финансовой устойчивости и качества корпоративного управления.

ООО «УЗПМ»