Татарстан претендует на проведение Всемирных игр кочевников в 2028 году

Татарстан рассматривается в качестве одного из трех кандидатов на проведение VII Всемирных игр кочевников в 2028 году. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил министр спорта России Владимир Дегтярев.

По его словам, Россия подала заявку на проведение турнира и ожидает решения. Если страна получит право на проведение Игр, внутри России место проведения будут выбирать между Татарстаном, Башкортостаном и Алтаем.

При выборе региона будут учитывать соответствие инфраструктуры требованиям соревнований, объем финансирования и опыт проведения крупных спортивных мероприятий.

Также министр сообщил, что 14 сентября планирует приехать в Татарстан на открытие Центра стрельбы из лука.

Анна Кайдалова