В Канаде суд отклонил апелляцию авиакомпании «Волга-Днепр» по самолету Ан-124

Федеральный суд Канады отклонил апелляцию авиакомпании «Волга-Днепр» по поводу удержания самолета Ан-124-100 с регистрацией RA-82078, который находится в аэропорту Торонто почти четыре с половиной года. Судья постановил, что перевозчик не доказал необоснованность действий властей или нарушение процессуальных норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В материалах дела позиция канадского внешнеполитического ведомства указывает на то, что компания «Волга-Днепр» играла ключевую роль в поддержке российского режима по обходу санкций. Это якобы позволяло получать товары, находящиеся под ограничениями, или использовать их в чувствительных секторах, связанных с военной деятельностью.

Самолет Ан-124-100 прибыл в Торонто 27 февраля 2022 года с грузом экспресс-тестов из Китая и не смог вылететь после закрытия воздушного пространства для российских судов. В июне 2023 года правительство Канады распорядилось конфисковать воздушное судно согласно закону «О специальных экономических мерах». Сумма расходов на хранение за четыре с половиной года продолжает расти: в 2022 году она составляла чуть более $1 тыс. в сутки.

В августе 2024 года компания уведомила Канаду о начале инвестиционного арбитража после отказа властей урегулировать спор миром. Перевозчик оценил ущерб от действий канадских органов не менее чем в $100 млн, указывая на незаконность изъятия актива.

Российская сторона отмечает, что воздушное судно выполняло гуманитарный рейс по заказу канадского правительства и находилось в Торонто до введения ограничений. Оттава перешла от запрета к принудительному изъятию российского актива с целью передачи его Украине.

Андрей Сазонов