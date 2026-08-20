В Оренбурге вынесли приговор москвичу за посредничество при взятке

В Оренбурге суд вынес приговор по уголовному делу о посредничестве при передаче взятки на сумму 10 млн руб. Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, 41-летний житель Москвы признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант выступил посредником при передаче взятки от коммерческой организации должностному лицу за содействие в получении разрешительных документов. Однако сотрудники юрлица отказались от участия в преступной схеме и обратились в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия посредник был задержан при получении денег, часть из которых являлась муляжом. На стадии следствия обвиняемый полностью признал вину и дал показания на других фигурантов дела — один из них уже осужден, второй объявлен в розыск. Суд назначил осужденному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Яна Вежлева