Аграрии Оренбуржья обновили технику на 8,5 млрд рублей с начала года

Хозяйства Оренбургской области продолжают модернизацию машинно-тракторного парка. По данным регионального Минсельхоза, с января по август 2026 года аграрии направили на покупку сельхозтехники и оборудования свыше 8,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 15 августа приобретено 312 тракторов при годовом плане 320 единиц (98%), из них 155 машин — энергонасыщенная техника мощностью более 230 л.с. План по зерноуборочным комбайнам перевыполнен: закуплен 171 комбайн при плане 170 (101%). Также приобретены 17 кормоуборочных комбайнов и самоходных косилок, а также 475 единиц прочей техники и оборудования, уточняет пресс-служба ведомства.

Основным каналом обновления остается лизинг. Через АО «Росагролизинг» с начала года поставлена 681 единица техники и оборудования на сумму 4,46 млрд руб., включая 63 трактора, 85 зерноуборочных и 8 кормоуборочных комбайнов. Еще 106 единиц на сумму 675,6 млн руб. приобрели через АО «Оренбургская губернская лизинговая компания». На поддержку льготного областного лизинга в 2026 году заложено 184,2 млн рублей. Средства направлены на компенсацию недополученных доходов лизинговой компании при поставках техники аграриям на специальных условиях.

Яна Вежлева