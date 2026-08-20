В Екатеринбурге возобновят прямые рейсы на Шри-Ланку

Авиакомпания Azur Air возобновит прямые чартерные рейсы из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге на Шри-Ланку. Полеты начнутся 7 ноября, сообщили в пресс-службе Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 767-300. Частота вылетов из Екатеринбурга составит два рейса в 12 дней. Самолеты будут приземляться в международном аэропорту Маттала, расположенном в Хамбантоте на юге острова. Этот аэропорт является вторым по величине на Шри-Ланке и обеспечивает удобный доступ к курортам южного побережья, включая Бентоту, Велигаму, Хиккадуву и Галле.

Продажа туров на Шри-Ланку уже доступна у партнеров авиакомпании на туристическом рынке.

Ирина Пичурина