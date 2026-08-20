Спрос ушел в отпуск

В июле в регионах Приволжского федерального округа выдача льготной ипотеки сократилась в среднем на 50,6% по количеству и на 51,7% по объему по сравнению с июнем. В Татарстане банки выдали 977 кредитов на 5,61 млрд руб., что на 52% меньше показателей предыдущего месяца. Сильнее всего объем выдач снизился в Саратовской области — на 58%, Пензенской — на 57% и Башкортостане — на 55%. Эксперты связывают резкое падение с ажиотажным спросом в июне из-за ожидавшегося ужесточения семейной ипотеки и ожидают частичного восстановления выдач в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ПФО в июле выдача льготной ипотеки сократилась более чем наполовину

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ В ПФО в июле выдача льготной ипотеки сократилась более чем наполовину

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

В Приволжском федеральном округе в июле 2026 года зафиксировано падение выдачи льготных ипотечных кредитов — в среднем на 50,6% по количеству и на 51,7% по объему по сравнению с июнем. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В Татарстане в июле выдали 977 льготных ипотечных кредитов на 5,61 млрд рублей, что на 52% меньше по количеству и по объёму по сравнению с июнем. В Чувашии оформлено 298 кредитов на 1,5 млрд рублей, снижение составило 49% по количеству и 51% по объёму. В Кировской области выдано 246 кредитов на 1,32 млрд рублей, падение также составило 49% и 51%.

Среди регионов ПФО наибольшее снижение объема выдач зафиксировано в Саратовской области — минус 58%, до 1,14 млрд рублей, в Пензенской — минус 57%, до 0,95 млрд, и в Башкортостане — минус 55%, до 5,33 млрд. Наименьшее падение отмечено в Нижегородской области — минус 41%, до 3,38 млрд, в Ульяновской — минус 46%, до 0,93 млрд, и в Оренбургской — минус 47%, до 1,99 млрд.

В целом по России в июле банки выдали 27,81 тыс. льготных ипотечных кредитов, что на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше в годовом выражении. Общий объем выдач составил 165,88 млрд рублей (-51% за месяц и -42% за год), средний размер кредита — 5,96 млн рублей. Доля кредитов с господдержкой опустилась до минимума за последние три года и составила 31% от общего числа выданных ипотек и 47% от их совокупного объема.

Директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро Николай Филиппов связывает июльское падение с высокой базой июня, когда слухи о грядущем ужесточении семейной ипотеки спровоцировали ажиотажный спрос.

«Десятки тысяч заемщиков, опасаясь новых правил, поспешили заключить сделки в июне. Спрос был искусственно смещён на один месяц вперед: стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили на 67%. Однако изменения отложили, и условия госпрограмм остались прежними. Те, кто не успел оформить кредит, узнали о переносе изменений на октябрь и, получив в запасе почти три месяца, отказались от спешки», — отметил он.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов в разговоре с «Ъ Волга-Урал» связал падение выдачи льготных ипотечных кредитов с высокой базой июня и сезонным фактором, однако ожидает восстановления показателей в ближайшие месяцы.

«В ближайшие месяцы объемы выдач льготной ипотеки, вероятно, несколько восстановятся, причем в сентябре мы можем увидеть еще один всплеск, поскольку граждане будут стараться оформить семейную ипотеку перед новой датой ужесточения ее условий. А затем, думаю, льготные выдачи стабилизируются на уровне ниже среднемесячного значения в этом году, в зависимости от того, какими в итоге окажутся окончательные параметры по семейной ипотеке», — сообщил эксперт.

Влас Северин