В Уфе приостановили работу пищеблока Центра детского и диетического питания

Калининский районный суд Уфы постановил приостановить работу пищеблока Центра детского и диетического питания Уфы и запретил поставку на 30 суток. В работе учреждения выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ).

Во время внеплановой проверки Центра выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Так, в учреждении отсутствовал цех для вторичной обработки овощей, необходимый для работы пищеблока на овощном сырье.

Кроме того, в холодильнике хранились сырые яйца без предварительной обработки. Согласно технологии, обработку должны были проводить на выделенном участке мясорыбного цеха, в котором нет необходимого производственного стола.

Помещения используются с нарушением требований санитарного законодательства, что приводит к нарушениям правил обработки продовольственного сырья и технологии приготовления блюд, а значит, к приготовлению небезопасной кулинарной продукции.

Майя Иванова