За год в Перми скоратилось количество ресторанов и кафе

В августе 2026 года в Перми действует 2787 точек общепита. Это на 2,55% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба геосервиса 2ГИС. Количество кофеен в краевой столице снизилось на 3,2%, до 242, а ресторанов быстрого питания — на 2,5%, до 588.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Согласно аналитике, Пермь оказалась лидером по сокращению числа ресторанов: за год их стало меньше на 11,8%. Для сравнения, в Челябинске снижение составило 1,1%, в Казани — 3,6%, в Екатеринбурге — 4,6%. Сейчас в краевой столице действует 112 ресторанов. Снизилось и количество пермских кафе — на 6,7%, до 417.

В целом в августе 2026 года в городах-миллионниках работает 97,1 тыс. заведений общепита. За последние 12 месяцев суммарное количество заведений в 16 крупнейших городах изменилось незначительно — сократилось менее чем на 1%.