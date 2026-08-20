Директором по развитию Театра-Театра назначен экс-руководитель Чувашского театра оперы и балета

Пост директора по развитию пермского Театра-Театра занял Андрей Попов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Театра-Театра Фото: пресс-служба Театра-Театра

Андрей Попов — выпускник Пермского хореографического училища, Пермского государственного института искусства и культуры (2011) и НИУ ВШЭ, а также РАНХиГС. С 2022 по 2026 од занимал должность директора и художественного руководителя Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера». Ранее был заведующим балетной труппой и заместителем директора по административно-художественной работе в Санкт-Петербургском театре балета Бориса Эйфмана и директором екатеринбургского «ТанцТеатра».

«Андрей Попов возвращается в Пермь не просто как профессионал, знающий местную специфику, а как управленец с опытом работы с федеральными институциями и масштабными культурными проектами. Его приход усилит стратегическое развитие театра и укрепит наши позиции в общероссийском культурном пространстве. В преддверии столетия Театра-Театра он сосредоточится на развитии проектной деятельности и реализации федеральных инициатив»,— говорится в сообщении пресс-службы.