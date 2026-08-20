В Самарской области годовая инфляция в июле замедлилась и составила 7,92%

В июле этого года годовая инфляция в Самарской области замедлилась и составила 7,92%. При этом в целом по стране инфляция составляет 5,98%. Цены в регионе в июле выросли на 0,49% по сравнению с июнем. Об этом сообщает отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сильнее всего за месяц выросли цены на непродовольственные товары. Заметно подорожало за месяц и за год моторное топливо из-за высокого спроса и ограниченных возможностей расширения предложения, связанных с ремонтом некоторых нефтеперерабатывающих заводов. Подорожали смартфоны и телевизоры. Вместе с тем снизились цены на обувь, одежду и белье.

Цены на продукты питания выросли умеренно. Из-за сезонности подорожал сахар, за год его стоимость увеличилась на 17,84%. Подорожали некоторые виды мясной продукции, в частности куриные тушки и окорочка. Третий месяц подряд дешевели куриные яйца.

Стоимость услуг в июле практически не изменилась. Выросли цены на отдельные бытовые услуги. В частности, дороже стали обходиться ремонт и техническое обслуживание бытовой техники, а также услуги парикмахерских. Уменьшилась стоимость проживания в санаториях, пансионатах и домах отдыха.

Руфия Кутляева