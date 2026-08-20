В Башкирии ожидаются дожди, грозы, ливни и град

21 августа Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, локально — ливни, днем — град, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет южный, юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +11…+16°, днем поднимется до +24…+29°.

На некоторых участках дорог ухудшится видимость из-за осадков до 500 м — 1 км, ночью и утром из-за тумана — до 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по всему городу пройдут кратковременные дожди, грозы. Подует южный, юго-западный ветер, 7-12 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +14…+16°, днем повысится до +25…+27°.

Майя Иванова