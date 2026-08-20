Ратмиру Мавлиеву отказали в иске к горсовету Уфы и главе Башкирии

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции (Нижний Новгород) отказал в удовлетворении иска бывшего сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева к городскому совету, администрации главы Башкирии и лично Радию Хабирову. Господин Мавлиев оспаривал законность решения уфимских депутатов, которые досрочно расторгли с ним трудовой договор, истекавший в сентябре, а также отзыв допуска к гостайне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров Бывший сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев

Фото: Идэль Гумеров

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Ратмир Мавлиев возглавлял уфимскую администрацию с марта 2022 года. 14 июля горсовет Уфы досрочно расторг с ним контракт после того, как по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова его лишили допуска к гостайне.

Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное весной этого года в отношении господина Мавлиева. СКР обвиняет его в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий и получении взяток. Бывший глава администрации Уфы вину не признает.

На минувшей неделе Верховный суд Башкирии, рассмотрев иск господина Мавлиева по правилам первой инстанции, удовлетворил его частично. Решение горсовета о расторжении трудового контракта было признано недействительным, также за время вынужденного прогула господину Мавлиеву должны были выплатить около 190 тыс. руб.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, куда с жалобами обратились как истец, так и ответчики, 18 августа принял решение самостоятельно рассмотреть иск по правилам первой инстанции.

Адвокат Марат Самойлов, представляющий интересы Ратмира Мавлиева, сообщил «Ъ-Уфа» о том, что постановление суда будет обжаловано в кассационной инстанции (Первый кассационный суд в Саратове. — «Ъ-Уфа»). Текст постановления апелляционного суда сторона истца пока не получила, добавил адвокат.

Олег Вахитов