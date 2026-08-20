В Самаре на Безымянке начали сносить дома

В границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской, Победы, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова в Самаре стартовал первый этап масштабной реконструкции. На территории сносят первый расселенный дом. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

До 2030 года в квартале планируется расселить около 700 квартир и демонтировать 42 многоквартирных дома. На освободившейся территории построят современный микрорайон с развитой социальной инфраструктурой, включая детсад на 240 мест, школу для 900 учащихся и жилые дома общей площадью 182 тыс. кв. метров.

По словам заместителя главы Самары Данила Морозова, в городе более тысячи аварийных зданий. По программе развития территорий уже сформировано 21 место для будущей застройки. Инвестором проекта выступает компания «Паритет».

В планах администрации Самары — реализация 21 проекта развития территории до 2030 года. На освободившихся участках построят 11 детсадов и 11 школ.

Георгий Портнов