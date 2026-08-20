В Самарской области апелляция узаконила возврат электросетей в муниципальную собственность

Прокуратура выявила факт незаконной передачи муниципального имущества без проведения конкурсных процедур в Жигулевске. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проверка показала, что электросетевые объекты были незаконно переданы коммерческой организации. Схема передачи предусматривала формальное закрепление имущества на короткий срок за муниципальным предприятием «Ресурсоснабжение», которое не отвечало за электроснабжение.

При этом муниципальное имущество было предоставлено организации в обход конкурсных процедур. В связи с этим прокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Самарской области и потребовала вернуть электросети в муниципальную собственность.

Заявление было удовлетворено. Решение устояло в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

Георгий Портнов