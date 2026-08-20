На курском участке трассы М-2 «Крым» отключат дорожные камеры

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что оперативный штаб поддержал его предложение о временном отключении дорожных камер фиксации скорости на трассе М-2 «Крым» от Медвенского района до границы с Белгородской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«Напомню, в ходе моей встречи с жителями Обоянского района был поднят вопрос работы стационарных камер на участке федеральной трассы. Поскольку здесь ранее пролетали вражеские дроны, водители стараются побыстрее проехать такие отрезки пути, что может привести к превышению разрешенной скорости и штрафам»,— пояснил депутат. Он выразил уверенность, что решение сделает дорожное движение более безопасным.

В 2024 году после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область сотрудники Госавтоинспекции с 8 августа прекратили выписывать штрафы водителям, которые нарушили правила дорожного движения. Официальный представитель МВД Ирина Волк тогда объясняла, что выписанные штрафы прекращаются на основании статьи 2.7 КоАП РФ «Крайняя необходимость». За год до этого аналогичные решения принимались при массированных обстрелах Белгородской области.

Владимир Зоркий