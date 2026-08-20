В ульяновской ЦК МСЧ — новый главврач из приезжих

В среду стало известно, что в ульяновскую Центральную клиническую медико-санитарную часть им. В.А. Егорова назначен новый главврач. На официальном сайте ЦК МСЧ продолжает числиться и. о. главврача Екатерина Сотникова, однако в региональном минздраве подтвердили, что новым главврачом 13 августа назначен Андрей Петрищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Андрею Петрищеву 56 лет. Он родом из Дзержинска Нижегородской области. Окончил Российский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия». Ученую степень кандидата медицинских наук получил в ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.

Работал в НИИ морфологии человека АМН СССР, в РГМУ, в реабилитационном учебном центре ФСС России. Также занимал руководящие должности в банковских и коммерческих структурах. Около полугода был гендиректором ООО «УК Нарапроминвест» (Екатеринбург, электромонтажные и сантехнические работы), около года — директором МУП «Спецавтохозяйство» в Наро-Фоминске, полгода — директором ООО «Наралогистик» (Ярославль), возглавлял медицинский центр при ФГУП по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. В 2020 году восемь месяцев руководил Территориальным фондом ОМС Владимирской области. Позже недолго работал заместителем министра здравоохранения Тверской области. В мае 2023 года приехал в Ульяновск и занял должность заместителя министра — статс-секретаря регионального минздрава, но вскоре, после ознакомления с проблемами региона, покинул этот пост, после чего возглавил пензенскую аптечную сеть «Фармация» (входит в ГК «Биотэк»), где проработал два месяца — июль и август 2021 года.

Ранее главврачом ЦК МСЧ был Юрий Келин, до этого исполнявший обязанности министра здравоохранения региона. Еще ранее он был избран депутатом регионального заксобрания. Юрий Келин был уволен 28 апреля этого года по решению регионального минздрава, при этом ведомство никаких официальных сообщений по этому поводу не размещало, причины увольнения не называло, ссылаясь только на наличие финансовых нарушений. Общественный совет ЦК МСЧ в начале мая распространил открытое обращение к губернатору региона и председателю облправительства, в котором просил вернуть Юрия Келина к исполнению прежних обязанностей, но реакции на него со стороны минздрава и облправительства не было.

За последние 16 лет в ЦК МСЧ сменилось 13 руководителей.

Сергей Титов, Ульяновск