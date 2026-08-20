Росимущество завладело воронежским производством ветпрепаратов «Биостим»

С 19 августа единственным собственником воронежского предприятия по производству импортозамещающих ветеринарных препаратов для промышленного птицеводства и свиноводства ООО «Биостим» стало территориальное управление Росимущества. Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «Биостим» зарегистрировано в Бобровском районе Воронежской области с февраля 2011 года. Основной вид деятельности предприятия — производство материалов, применяемых в медицинских целях, уставный капитал составляет 10 тыс. руб. С октября 2016-го и до августа 2026-го 82% фирмы принадлежали Константину Греку, а 18% — Николаю Куконину. Господин Куконин с момента основания «Биостима» и до настоящего времени является директором организации. Компании принадлежат товарные знаки: «Витастим», «Биовитекс», «Бизопрол», «Крезостим», «Стимоланер», «Утеростим», «Амоксистим» и «Флурастим».

По данным Rusprofile, в 2025 году выручка ООО «Биостим» составила 385,6 млн руб., что на 31,7% ниже показателя предыдущего года (564,2 млн). Чистая прибыль сократилась с 22,4 до 9,7 млн руб., снизившись на 56,8%. Сведения о суммах недоимки по налогам, задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 1 июля отсутствовали.

Строительство завода по производству ветпрепаратов в Бобровском районе было анонсировано в 2012 году. Тогда мощность предприятия оценивали около 50 тыс. флаконов, или 15 тыс. литров в год. Как сообщал «Ъ-Черноземье», по словам Константина Грека объем вложений должен был составить порядка $1 млн. Районные власти выделили под проект 1 га земли. После этого какой-либо подробной информации о проекте не появлялось.

Денис Данилов