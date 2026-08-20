В Черноземье дольше всего копить на новую квартиру придется белгородцам

В Белгородской области на квартиру в новостройке нужно копить дольше всего в Черноземье. При средней стоимости такого жилья в 7,7 млн руб. и средней зарплате в 77,7 тыс. руб. жителю региона потребуется 8,2 года. В целом по стране Белгородчина занимает 64-е место из 83-х. Это следует из результатов исследования портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Эксперты «Мира квартир» опирались на статистику Росстата по уровню зарплат и на собственные данные по стоимости жилья. В рамках исследования предполагалось, что доход будет полностью откладываться на покупку квартиры. Проценты по банковским депозитам не учитывались.

Незначительно лучше результат у Курской области, где на квартиру на первичном рынке нужно откладывать 8,1 года. Средняя стоимость такого жилья составляет 8 млн руб., средняя заработная плата — 81,8 тыс. руб. В целом по стране регион занимает 61-е место. Следом идет Воронежская область, которая расположилась на 52-м месте федерального рейтинга. В этом регионе на жилье в новостройке нужно зарабатывать 7,7 года. Средняя цена на него составляет 7,7 млн руб., средний ежемесячный доход воронежца — 83,3 тыс. руб.

Тамбовская область находится на 38-й строчке федерального рейтинга с результатом 7,2 года. Средняя стоимость «первички» в регионе равняется 6,3 млн руб., средняя заработная плата — 72,1 тыс. руб. На 32-м месте расположилась Орловская область, где на новое жилье нужно копить 7,1 года при средней цене 6 млн руб. и средней зарплате 70,3 тыс. руб. Самый лучший результат в Черноземье и 15-й в стране показала Липецкая область, где на жилье в новостройке нужно откладывать 6,3 года. Средняя стоимость такой квартиры в регионе составляет 6,3 млн руб., средний ежемесячный доход — 82,7 тыс. руб.

Быстрее всего в стране нужную сумму соберут жители Ненецкого автономного округа: им понадобится чуть более трех лет при средней стоимости жилья в новостройке 6,7 млн руб. и средней зарплате 178 тыс. руб. Вторую строчку в федеральном рейтинге занимает Камчатский край, где на квартиру нужно откладывать четыре года (цена жилья — 9,5 млн руб., ежемесячный доход — 198,8 тыс. руб.), третью — Мурманская область (четыре с половиной года при стоимости жилья 8 млн руб. и зарплате 150,5 тыс. руб.). Дольше всего в стране копить на новую квартиру нужно в Карачаево-Черкессии (16,1 года), Севастополе (14,4 года) и Москве (12,2 года). Средняя стоимость «первички» в этих регионах составляет 11,6 млн руб., 12,1 млн руб. и 26,8 млн руб. соответственно, средняя зарплата равняется 60,1 тыс. руб., 70 тыс. руб. и 183,7 тыс. руб.

В среднем по России срок накопления на квартиру в новостройке составляет 6,3 года. Средняя зарплата, по официальным данным, равняется 110,2 тыс. руб., а средняя цена жилья — 8,3 млн руб.

«Если сравнивать результаты нынешнего исследования с данными аналогичных расчетов семилетней давности, то тогда средний россиянин мог накопить на квартиру быстрее — за 5,7 лет. Получается, доступность жилья в стране несколько снизилась, хоть зарплаты и выросли с 2019 года на 123%, цены на новостройки увеличились еще больше, на 151%»,— считает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

Алина Морозова