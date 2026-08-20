В Альшеевском районе нетрезвый водитель наехал на здание магазина

19 августа в девятом часу вечера автомобиль Mazda в Альшеевском районе столкнулся со зданием местного магазина, а затем скрылся с места ДТП, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Позже личность водителя установили. Им оказался 71летний местный житель, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составили административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), за оставление места ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ) и за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

Майя Иванова