Срок накопления на жилье в новостройке в Перми превышает семь лет

Чтобы накопить на квартиру в новостройке при средней цене на нее в 8,005 млн руб., жителю Прикамья потребуется 7,2 года. При этом зарплата покупателя должна соответствовать средней по краю — 93,1 тыс. руб. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В среднем по России срок накопления на квартиру в новостройке составляет 6,3 года, так как средняя зарплата, по официальным данным, равняется 110 ,2 тыс. руб. в месяц, а средняя цена квартиры — 8,3 млн руб. Быстрее всего накопят нужную сумму жители Ненецкого АО — им понадобится чуть более трех лет. В Камчатском крае копить придется четыре года, в Мурманской области — 4,5 года, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области — 4,6 года, Якутии — 4,8 года.